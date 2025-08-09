Двойное счастье или двойной шок? Ида Галич рассказывает о жизни после рождения второго ребёнка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:50
Шоу-бизнес

Совсем недавно 35-летняя Ида Галич во второй раз стала мамой, подарив своему избраннику Олегу Ледвичу дочку. У блогерши уже есть 5-летний сын от предыдущего брака. И вот после рождения малышки Ида поделилась неожиданным откровением.

Ида Галич
Фото: commons.wikimedia.org by ArtSmir, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ида Галич

Галич ещё не до конца свыклась с мыслью о том, что она теперь мама двоих детей, и это осознание в какой-то степени её шокирует. Она рассказала, что не стала покупать новую коляску, а пользуется той, в которой пять лет назад катала своего первенца.

"Теперь там дочка. Я вообще когда-нибудь к этому привыкну? У меня теперь дети. Не один ребёнок. Не одна штука, а несколько. Я просто в шоке", — поделилась Галич с поклонниками в личном блоге.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
