Двойное счастье или двойной шок? Ида Галич рассказывает о жизни после рождения второго ребёнка

Иду Галич шокирует осознание того, что она во второй раз стала мамой

Совсем недавно 35-летняя Ида Галич во второй раз стала мамой, подарив своему избраннику Олегу Ледвичу дочку. У блогерши уже есть 5-летний сын от предыдущего брака. И вот после рождения малышки Ида поделилась неожиданным откровением.

Фото: commons.wikimedia.org by ArtSmir, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ида Галич

Галич ещё не до конца свыклась с мыслью о том, что она теперь мама двоих детей, и это осознание в какой-то степени её шокирует. Она рассказала, что не стала покупать новую коляску, а пользуется той, в которой пять лет назад катала своего первенца.

"Теперь там дочка. Я вообще когда-нибудь к этому привыкну? У меня теперь дети. Не один ребёнок. Не одна штука, а несколько. Я просто в шоке", — поделилась Галич с поклонниками в личном блоге.

