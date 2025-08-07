Павел Погребняк в роли блогера: что скрывает его новый юмористический контент?

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Погребняк пробует свои силы в роли блогера-юмориста
Шоу-бизнес

Футболист Павел Погребняк последовал примеру бывшей жены Марии Погребняк и решил попробовать себя в роли блогера с развлекательным контентом.

Футболист Павел Погребняк
Фото: Телеграм-канала Павла Погребняка by неизвестен is licensed under public doman
Футболист Павел Погребняк

Павел Погребняк с новой возлюбленной теперь снимают юмористические ролики для интернет-публики. Парочка пытается шутить на тему отношений, делая контент на основе старых шуток из Сети.

Публика отмечает, что Павлу, который критиковал Марию за то, что она заставляет общих сыновей танцевать на камеру, не хватает актёрского мастерства.

"Ну Машу им не переплюнуть";

"Конечно неправильно сравнивать их, но всё же, Маша ярче";

"Актёрского таланта конечно тут мало, да и харизмы", — писали отзывы на контент Павла Фолловеры.

Мария Погребняк иногда задействует бывшего мужа в своих роликах, снимая, как отец её детей делает ремонт в спальнях сыновей.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
