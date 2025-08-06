Шаман раскрыл главный секрет: кто будет рядом с ним на Интервидении

Появились подробности о поддержке Шамана на Интервидении: кто будет рядом с артистом?

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Шаман (Ярослав Дронов) в преддверии выступления на конкурсе "Интервидение" подтвердил, что его избранница, Екатерина Мизулина, будет рядом вместе с командой и поклонниками по всей стране.

Фото: spravedlivo.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International SHAMAN

Артист поделился переживаниями о реакции семьи: "Родители достаточно эмоциональные по характеру, возможно, они останутся по ту сторону экрана. Но, может быть, и в зал придут".

Он подчеркнул, что считает семьёй широкий круг близких людей.

"Своей семьёй я считаю всех, кто меня окружает — и команду, и родителей, и дочь, и Катю", — заявил певец.

Он признал сложности графика, но старается уделять внимание каждому.

На вопрос о чувстве вины за возможное упущение важных моментов в жизни дочери из-за карьеры, Шаман дал неоднозначный ответ: "С одной стороны, да, а с другой — лучше так".

Артист объяснил свою позицию: "Пусть я буду для неё примером. В любом случае, чтобы достичь каких-то результатов, приходится, так или иначе, чем-то жертвовать".

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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