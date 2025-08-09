Компьютерная игра вместо кольца? SHAMAN развеял главный слух о предложении Мизулиной

SHAMAN не собирается делать Мизулиной предложение во время компьютерной игры

SHAMAN поделился своими мыслями о помолвке с Екатериной Мизулиной. Он отметил, что каждый день размышляет о важности этого шага, но не спешит с решением. По словам певца, Екатерина уже стала частью его жизни, так как они проводят много времени вместе, однако к официальному оформлению отношений он пока не готов.

SHAMAN подчеркнул, что, хотя он ежедневно задумывается о предложении руки и сердца, точные сроки и форма этого шага остаются неопределёнными. Исполнитель также прокомментировал домыслы поклонников о том, что он предложит своей возлюбленной стать его женой во время их совместной компьютерной игры.

"Это действительно слух на уровне слуха. Такого случиться просто не могло. Вряд ли это хорошая идея — делать человеку предложение за компьютерной игрой", — отметил SHAMAN.

Артист призвал не торопить события и дать событиям идти своим чередом, так как он и Екатерина только начали свой путь вместе. Об этом сообщает "СтарХит".

