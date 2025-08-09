Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уборку лука рекомендуют начинать после полегания перьев — советы агрономов
ЕС уступил Трампу: цена лобстеров для Европы оказалась слишком высокой
Учёные СФУ создают метод биовыщелачивания золота из упорных руд для Арктики
Фитнес-тренеры: для похудения подходит любая регулярная физическая активность
Туристические гиды: в Сингапуре можно отдохнуть бюджетно за счёт бесплатных музеев и недорогих фудкортов
Ветеринары советуют приучать котят к когтеточке с первого месяца
Кулинары советуют рубить мясо для котлет, чтобы сохранить текстуру свинины
Инженеры восстанавливают кирпичную кладку XVIII века без утраты подлинности
Эксперты перечислили признаки, по которым можно выявить ДТП у подержанного авто

Компьютерная игра вместо кольца? SHAMAN развеял главный слух о предложении Мизулиной

SHAMAN не собирается делать Мизулиной предложение во время компьютерной игры
1:05
Шоу-бизнес

SHAMAN поделился своими мыслями о помолвке с Екатериной Мизулиной. Он отметил, что каждый день размышляет о важности этого шага, но не спешит с решением. По словам певца, Екатерина уже стала частью его жизни, так как они проводят много времени вместе, однако к официальному оформлению отношений он пока не готов.

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
SHAMAN

SHAMAN подчеркнул, что, хотя он ежедневно задумывается о предложении руки и сердца, точные сроки и форма этого шага остаются неопределёнными. Исполнитель также прокомментировал домыслы поклонников о том, что он предложит своей возлюбленной стать его женой во время их совместной компьютерной игры.

"Это действительно слух на уровне слуха. Такого случиться просто не могло. Вряд ли это хорошая идея — делать человеку предложение за компьютерной игрой", — отметил SHAMAN.

Артист призвал не торопить события и дать событиям идти своим чередом, так как он и Екатерина только начали свой путь вместе. Об этом сообщает "СтарХит".

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Туристические гиды: в Сингапуре можно отдохнуть бюджетно за счёт бесплатных музеев и недорогих фудкортов
Ветеринары советуют приучать котят к когтеточке с первого месяца
Кулинары советуют рубить мясо для котлет, чтобы сохранить текстуру свинины
Инженеры восстанавливают кирпичную кладку XVIII века без утраты подлинности
Эксперты перечислили признаки, по которым можно выявить ДТП у подержанного авто
Россияне скупили треть билетов на концерт певицы Дженнифер Лопес в Ташкенте
В Госдуме предложили увеличить маткапитал на первого ребёнка до миллиона рублей
Настой золы и агроволокно защищают ослабленные растения от пересыхания
Евдокименко: сухость кожи, жажда и тёмная моча указывают на обезвоживание
Эрмитаж: в Кабардино-Балкарии нашли необычное захоронение кобанцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.