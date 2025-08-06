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Сага о Гарри Поттере обретает новые голоса: Альбус Дамблдор заговорит голосом Хью Лори

Хью Лори станет Дамблдором: объявлен звёздный состав для новых аудиокниг о Гарри Поттере
1:28
Шоу-бизнес » Зарубежный

Стал известен состав актёров для масштабного проекта новых аудиокниг о Гарри Поттере от Pottermore Publishing и Audible. Ключевые роли достались звёздам первой величины, сообщает Entertainment Weekly.

Хогвартс
Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хогвартс

Хью Лори воплотит мудрого директора Хогвартса, Альбуса Дамблдора.

"Для меня большая честь, что мне доверили роль Альбуса Дамблдора", — заявил Лори.

Он отметил наследие предшественников — Стивена Фрая, Джима Дейла и актёров, игравших Дамблдора в кино.

Мэттью Макфэдиен ("Наследники", "Гордость и предубеждение") станет голосом главного антагониста саги, Лорда Волан-де-Морта. Мишель Гомес ("Доктор Кто", "Леденящие душу приключения Сабрины") озвучит строгого профессора Минерву Макгонагалл.

Роли Гарри, Рона и Гермионы исполнят молодые актёры: Фрэнки Тредэвей, Макс Лестер и Арабелла Стэнтон (первые три книги), а также Джексон Кнопф, Рис Маллиган и Нина Баркер-Фрэнсис (взрослые версии). Всего в проекте задействовано более 200 актёров.

Производство аудиосериала, включающее свыше 2000 часов записи, почти завершено. Первая аудиокнига выйдет 4 ноября 2025 года, остальные шесть частей будут публиковаться ежемесячно.

Уточнения

Га́рри Джеймс По́ттер (англ. Harry James Potter) — литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг.
 

Джеймс Хью Кэ́лам Ло́ри (англ. James Hugh Calum Laurie; род. 11 июня 1959[…], Блэкберд-Лейс, Оксфордшир) — британский актёр, режиссёр, певец, музыкант, комик и писатель. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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