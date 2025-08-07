Лабуба — новая игрушка взорвала американский рынок: что скрывают под ней звёзды?

Создатели Лабубу сделали игрушку в образе певицы Леди Гаги эксклюзивно для звезды

Отдыхающая в США звезда "Дома-2" Алёна Водонаева рассказала, какой ажиотаж вокруг игрушки Лабубу происходит в Америке.

У Леди Гаги появилась игрушка Лабубу, сделанная эксклюзивно для неё производителями пушистых монстров.

"В Америке на них тоже бум не заканчивается, кстати. С ними здесь ходят очень многие. Но не многие стилизуют их классно, под подходящие для монстров аксессуары и луки", — написала звезда Телестройки в своём Telegram-канале.

Водонаева отметила, что многие американцы носят зверушку просто как брелок на сумке.

"В образе Гаги классно смотрится", — выразила своё мнение Алёна.

Ранее актриса Мария Шукшина предупредила об опасности игрушек Лабубу.

Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta); род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США), известная под сценическим псевдонимом Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса.



