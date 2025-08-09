Болезнь Киркорова — месть из потустороннего мира? Шокирующее заявление экстрасенса

Весной этого года Филипп Киркоров столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем после выступления в Санкт-Петербурге. В мае у артиста были диагностированы ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и увеличение лимфатических узлов. Сообщается, что певец не сразу обратился за медицинской помощью, что могло усугубить его состояние.
С тех пор поклонники обеспокоены состоянием поп-короля. Недавно в интернете появилось видео, на котором видно, как Киркорову трудно садиться в машину без посторонней помощи.
Однако, наряду с официальной версией, распространяются слухи о том, что истинная причина недомогания артиста кроется в осложнениях после многочисленных пластических операций. Сам Филипп Киркоров и его представители предпочитают не комментировать ситуацию подробно, что порождает множество домыслов и версий в Сети.
Так, экстрасенс Дарья Миронова высказала предположение, что причиной ухудшения здоровья Киркорова является приворот. По её словам, на артиста могли быть наведены магические чары, которые и вызывают болезни. Миронова провела параллель с ситуацией Андрея Губина, который также столкнулся с проблемами со здоровьем.
Экстрасенс подчеркнула, что подарки, которые поклонники преподносят артистам, могут представлять опасность. Она предостерегла от принятия подарков, которые могут быть "кладбищенскими" или "крадниками" — так называют предметы, заговорённые таким образом, чтобы можно было украсть чужую судьбу. По мнению Мироновой, даже самые незатейливые на вид подарки могут привести к тому, что человек начнёт болеть.
"Человеку дарят какого-нибудь плюшевого мишку или статуэтку, какой-то безобидный подарок, а человек потом начинает чахнуть и болеть", — заключила экстрасенс в шоу "В гостях у Ханги".
Миронова подтвердила свои догадки о Киркорове реальным фактом: к ней самой обращались с просьбой приворожить певца, но она даже за большие деньги никогда не соглашалась проводить такие обряды.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).
