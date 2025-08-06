Брэд Питт купил дом у гитариста The Killers: что скрывает эта сделка?

Брэд Питт купил особняк за 12 млн долларов у гитариста The Killers — детали сделки

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Брэд Питт обзавёлся новым жильём в Лос-Анджелесе, приобретя особняк у Дэйва Кюнинга, гитариста группы The Killers. Сделка, о которой сообщает The Wall Street Journal, составила 12 млн долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Питт

Покупка знаменитостью недвижимости в престижном районе Outpost Estates стала особенно примечательной на фоне недавнего тревожного инцидента. Как сообщалось ранее, прежний дом Питта был ограблен, причём кража произошла, пока актёр находился за границей в рамках промо-тура фильма "Формула-1". Ущерб от этого взлома оценивался в 5,5 млн долларов.

Новый дом Питта, отреставрированный в испанском стиле, предлагает простор около 779 кв. м, шесть спален и впечатляющий вид на океан. На участке расположены бассейн, огород и зона для барбекю.

Дэйв Кюнинг и его жена, дизайнер Эмили, купили этот особняк в 2021 году за 9,6 млн долларов и выставили его на продажу в июне по цене почти 14 млн долларов.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.



The Killers (МФА:[ðə ˈkɪləz], в пер. с англ. — Убийцы) — американская альтернативная рок-группа, образованная в 2001 году Брэндоном Флауэрсом и Дэйвом Кенингом.



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