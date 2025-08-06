Ты не только комик! Варнава раскрыла роман с режиссёром, который вытащил её из депрессии

Юмористка Екатерина Варнава официально подтвердила, что больше не одинока, и её избранником стал режиссёр её шоу, которое идёт на Кипре.
Варнава в интервью Solovey Mag подчеркнула, что новый спутник сыграл ключевую роль в её жизни, особенно после сложного периода. По её словам, он помог ей справиться с депрессией, возникшей на фоне карьерных неудач в России.
Но главное, как признается юмористка, он увидел в ней не только коллегу по сцене.
"Он видит во мне не только комика. Когда я стучу себя в грудь: "Да я комик!", он говорит: "Для меня ты в первую очередь очень красивая женщина. А уже потом можешь быть кем угодно, хоть комиком"", — поделилась откровением Варнава.
Пара продолжает тесно сотрудничать профессионально. Артистка рассказала о совместных творческих планах, включая запись песни на армянском и английском языках. Варнава уверена в успехе начинаний, подчёркивая неоценимую поддержку возлюбленного.
"Планы есть, но всё это я делаю благодаря тому, что мой мужчина в меня очень верит и направляет", — заявила Екатерина.
Екатери́на Влади́мировна Варнава (род. 9 декабря 1984, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman» (2008—2020).
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