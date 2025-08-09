Чудесный знак судьбы в московском кафе: Ольга Бузова получила подарок, предвещающий скорую свадьбу

Ольга Бузова поймала букет невесты в кафе и надеется на свою скорую свадьбу

Ольга Бузова поделилась с подписчиками радостной новостью: во время обеда в одном из столичных кафе к ней подошла девушка, которая в тот же день выходила замуж. В честь своего торжества она решила подарить Ольге свадебный букет.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Популярная телеведущая и певица не отказалась от такого подарка, но настояла на соблюдении традиции. Ольга попросила, чтобы букет ей бросили, ведь, согласно примете, именно так девушка, поймавшая его, вскоре обретёт свое счастье и выйдет замуж.

"Я поймала! Главная интрига — кто же муж? Получается, я следующая", — с восторгом сообщила Ольга в своем личном блоге, сопроводив пост фотографией с белым букетом.

Телеведущая также выразила благодарность своей поклоннице, пожелав ей безграничной любви и скорейшего пополнения в семье. Сама Ольга, как известно, давно мечтает о создании семьи и материнстве, но пока не встретила того самого человека, с которым хотела бы разделить свою жизнь.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



