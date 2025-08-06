Успех после лечения: Соседов разоблачил ажиотаж вокруг Надежды Кадышевой

Соседов заявил, что взлететь на вершину популярности Кадышевой помогла её болезнь

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Соседов раскрыл загадку популярности Надежды Кадышевой: это не новая волна, а просто жизненные обстоятельства. Читайте мнение эксперта.

Фото: ВК-аккаунт Надежды Кадышевой by неизвестен is licensed under public doman Певица Надежда Кадышева

Сергей Соседов не верит в то, что существует так называемая вторая волна популярности Надежды Кадышевой. Он предполагает, что шумиха вокруг солистки ансамбля "Золотое кольцо" произошла благодаря особому стечению обстоятельств.

"Вот придумали, что у этой Кадышевой вторая волна успеха. А она просто делала паузу на лечение. Она не выступала", — рассказал музыкальный критик в беседе с Pravda.Ru.

Он отметил, что после лечения она снова стала собирать залы.

"А вообще, у неё был успех всегда. Но можно это подать как вторая волна, третья, десятая волна. Это как придумать. Как придумаешь, оно так и пойдёт", — выразил своё мнение знаток шоу-бизнеса.

Ранее журналист Отар Кушанашвили раскрыл секрет бешеной популярности Надежды Кадышевой у молодёжи.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).



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