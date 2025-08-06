Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трагедия неолита: восстановлены лица сестёр, живших 6000 лет назад в шахтёрском поселении
EXPRO: газовые хранилища Украины почти пусты
Не дайте отдыху обернуться трагедией: соблюдайте правила безопасности на воде
Миллионы россиян всё ещё живут со странностями советского времени в современных квартирах
Как сухое растирание помогает работе иммунной системы — объясняют специалисты
Листья желтеют неравномерно из-за проблем с почвой и корнями — пояснили эксперты
Ветеринар Шеляков: рвота у кошек указывает на воспаление, паразитов или опухоль
Механики рассказали, что нужно менять на авто, чтобы оно ездило долго
Повара: яблоко в фарше делает котлеты особенно нежными

Успех после лечения: Соседов разоблачил ажиотаж вокруг Надежды Кадышевой

Соседов заявил, что взлететь на вершину популярности Кадышевой помогла её болезнь
1:06
Шоу-бизнес

Сергей Соседов раскрыл загадку популярности Надежды Кадышевой: это не новая волна, а просто жизненные обстоятельства. Читайте мнение эксперта.

Певица Надежда Кадышева
Фото: ВК-аккаунт Надежды Кадышевой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Надежда Кадышева

Сергей Соседов не верит в то, что существует так называемая вторая волна популярности Надежды Кадышевой. Он предполагает, что шумиха вокруг солистки ансамбля "Золотое кольцо" произошла благодаря особому стечению обстоятельств.

"Вот придумали, что у этой Кадышевой вторая волна успеха. А она просто делала паузу на лечение. Она не выступала", — рассказал музыкальный критик в беседе с Pravda.Ru.

Он отметил, что после лечения она снова стала собирать залы.

"А вообще, у неё был успех всегда. Но можно это подать как вторая волна, третья, десятая волна. Это как придумать. Как придумаешь, оно так и пойдёт", — выразил своё мнение знаток шоу-бизнеса.

Ранее журналист Отар Кушанашвили раскрыл секрет бешеной популярности Надежды Кадышевой у молодёжи.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Ветеринары предупредили об опасности пластиковых мисок для кошек
Домашние животные
Ветеринары предупредили об опасности пластиковых мисок для кошек Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин Новый президент Польши будет дестабилизировать Украину Любовь Степушова
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Трагедия неолита: восстановлены лица сестёр, живших 6000 лет назад в шахтёрском поселении
EXPRO: газовые хранилища Украины почти пусты
Не дайте отдыху обернуться трагедией: соблюдайте правила безопасности на воде
Миллионы россиян всё ещё живут со странностями советского времени в современных квартирах
Как сухое растирание помогает работе иммунной системы — объясняют специалисты
Листья желтеют неравномерно из-за проблем с почвой и корнями — пояснили эксперты
Соседов заявил, что взлететь на вершину популярности Кадышевой помогла её болезнь
Ветеринар Шеляков: рвота у кошек указывает на воспаление, паразитов или опухоль
Механики рассказали, что нужно менять на авто, чтобы оно ездило долго
Повара: яблоко в фарше делает котлеты особенно нежными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.