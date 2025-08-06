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Иду на жертвы: певец Шаман объяснил, каких методов воспитания дочери он придерживается

Певец Шаман признался, что испытывает угрызения совести из-за дочери
1:05
Шоу-бизнес

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, объяснил, что выбрал свой путь воспитания дочери от первого брака.

Певец Шаман
Фото: ВК-аккаунт певца Шамана by неизвестен is licensed under public doman
Певец Шаман

Певец Шаман рассказал, что много работает. Почти всё его время занимают репетиции и концерты.

Исполнитель хита "Я русский" испытывает угрызения совести, так как ему редко удаётся пообщаться с 10-летней дочерью Варварой. Он признал, что многое упускает в деле воспитания наследницы.

"С одной стороны, да, а с другой — лучше так. Пусть моя дочка будет видеть и знать, что её отец чего-то в этой жизни добился. Пусть я буду для неё примером", — цитирует слова артиста "СтарХит".

Заслуженный артист России уверен, что для достижения заметных результатов он вынужден идти на жертвы.

Вместе с отцом Варвара снялась в новогоднем выпуске шоу Андрея Малахова "Песни от всей души". Отец и дочь пели в дуэте.

Ранее певец Шаман показал, как проводит часы досуга с Мизулиной.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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