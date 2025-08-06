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Развод не помеха: Шнуров рассказал, что на самом деле думает о любви

Шнуров после развода: откровения о любви и романтике
0:45
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сергей Шнуров, недавно переживший развод с четвёртой женой, Ольгой Абрамовой (матерью его двоих детей), высказал свою позицию о существовании любви.

Сергей Шнуров
Фото: commons.wikimedia.org by Elekes Andor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Шнуров

Отвечая на вопрос, верит ли он в это чувство, Шнуров заявил категорично: "Верят в то, чего нет. А любовь, я знаю, точно есть!". 

Однако лидер "Ленинграда" сразу же дистанцировался от общепринятых представлений о романтике.

"Романтика — это стиль XVIII века. В него тоже верить как-то странно", — пояснил он свою мысль в интервью WomanHit.

Заявление музыканта прозвучало параллельно с выходом нового эпатажного клипа "Ленинграда" на песню "Ёж" с участием Натальи Красновой.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен, медиаменеджер, художник, общественный деятель, актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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