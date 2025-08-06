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Секреты подтанцовки Булановой: что думает музыкальный критик Сергей Соседов?

Соседов объяснил, где должна выступать Буланова на фоне мемов с подтанцовкой звезды
1:49
Шоу-бизнес

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов отреагировал на всеобщий ажиотаж вокруг "энергосбергающей" подтанцовки певицы Татьяны Булановой.

Певица Татьяна Буланова
Фото: ВК-аккаунт Татьяны Булановой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Татьяна Буланова

Сергей Соседов объяснил, что не видел кадры, которые стали вирусными в социальных сетях.

Ранее сообщалось, почему у Татьяна Булановой случилась вторая волна популярности. 

Он отметил, что Буланова является прекрасной певицей.

"А в советское время вообще подтанцовок не было. Артисты выходили с ансамблями и пели, и никаких не было подтанцовок", — выразил своё мнение Сергей в беседе с Pravda.Ru.

Музыкальный критик объяснил, нужны ли лиричным песням Булановой подтанцовки.

"Когда-то они нужны, когда-то не нужны. Я сторонник лаконичного антуража на сцене. Лаконизм. Должен быть ансамбль. Подтанцовка может быть, может не быть. Обычно роль подтанцовки еще так слегка заполняет бэк-вокал", — объяснил Соседов.

Он напомнил, что у Эдиты Пьехи на бэк-вокалах были мужчины, которые выступали в строгих костюмах с бабочками. Сама певица блистала в дорогих туалетах.

"Лаконичная подтанцовка — вовсе не подтанцовка. Я бы на месте Тани Булановой, как я вижу Таню Буланову, ей не нужны большие залы. Кремль — это не её площадка, например. Кремль она не захватывает энергией. Я давно был. Её площадки должны быть небольшие. Вот зал "Россия", который сломали, вот это её площадка. Театр Эстрады — её площадка. Вот такие площадки средние и небольшие, но не огромные", — выразил своё мнение музыкальный критик.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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