Миллиардер Рыбаков мстит Гуфу: как отказ изменил судьбу альбома за 95 миллионов рублей

Рэпер Гуф отказался записать совместный трек с миллиардером из Челябинска
2:48
Шоу-бизнес

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков разозлился на Гуфа из-за отказа записывать совместный трек за крупную сумму денег.

Рэпер Гуф
Фото: ВК-аккаунт рэпера Гуфа by неизвестен is licensed under public doman
Рэпер Гуф

По сведениям Telegram-канала Mash, Алексей Долматов отклонил предложение сотрудничать с миллиардером, несмотря на заманчивые финансовые условия, однако на сотрудничество откликнулся рэпер Витя АК-47.

Несмотря на альтернативу, Рыбаков затаил обиду и решил уничтожить творчество артиста, скупив права на легендарный альбом "Город Дорог" и убрав его из продажи на всех цифровых платформах.

Продюсер Антон Пронин поведал подробности ситуации. Он объяснил, что Игорю невозможно передать права собственности на пластинку ввиду отсутствия согласия музыканта и законных оснований. Альбом активно желает приобрести иностранный инвестор, готовый отдать примерно эквивалент 110 миллионов рублей ($1.5 миллиона), поскольку запись имеет культовую ценность среди поклонников жанра.

Вся эта цепочка событий берёт начало в январе текущего года, когда продюсер Антон Пронин инициировал продажу принадлежащего ему проекта. Он заключил соглашение с владельцем лейбла "Монолит" Бахтием Тагировым, предполагавшим дополнить собственную коллекцию двумя знаковыми релизами: своим дебютником "НамберонЭ" и лучшим хип-хоп-релизом 2006 года "Город Дорог". Идея заинтересовала Игоря Рыбакова, начавшего активные переговоры, итогом которых стало согласование сделки стоимостью около 95 миллионов рублей.

Однако возникли сложности юридического характера: оригинальный контракт между артистом и лейблом оставался актуальным, что означало необходимость разорвать его с дополнительными расходами или заключить новое соглашение. Однако предприниматель категорически отверг обе опции, настаивая исключительно на праве абсолютного владения продуктом. Из-за юридических нюансов сделка приостановлена, кроме того, сам Бахтий Тагировым потерял заинтересованность в покупке альбома, осознавая, что его финансовое возмещение займет порядка 12–15 лет.

Пронин подчеркнул, что ранее консультировался с семьей исполнителя, включая встречу с сестрой Гуфа Ольгой, задолго до начала торгов. Даже усилия знаменитого юриста Сергея Жорина оказались напрасны — документально права принадлежат лишь самому производителю музыки Антону Пронину, следовательно, передать контроль над проектом другому лицу практически нереально. Сам Рыбаков комментировать ситуацию изданию Mash отказался.

Уточнения

Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
