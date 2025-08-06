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Назад к Богемской рапсодии: слушатели снова выбирают длинные песни

BBC: длина песен снова растёт — эпоха коротких треков подходит к концу
1:33
Шоу-бизнес » Зарубежный

Средняя длительность композиций в британском хит-параде UK Top 40 в 2025 году достигла почти 3 минут 30 секунд. Это следует из анализа данных, проведённого BBC News.

Наушники
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Наушники

Показатель вырос по сравнению с историческим минимумом в 3 минуты 15 секунд, зафиксированным в 2019 году, и достиг уровня 2018 года.

Тенденция знаменует потенциальный перелом после многолетнего сокращения длины популярных треков. Ранее этот тренд связывали с доминированием стриминговых сервисов и социальных сетей, особенно TikTok, где короткие форматы имеют преимущество.

Нынешний рост демонстрируют треки, такие как "Messy" Lola Young (4:44), "People Watching" Sam Fender (5:11) и "Pink Pony Club" Chappell Roan (4:18). Эти композиции содержат структурные элементы, от которых многие артисты ранее отказывались. Ярким примером стал и девятиминутный трек Yungblud "Hello Heaven, Hello".

"Я не знаю, вернёмся ли мы к песням длиной в "Богемской рапсодии", но концентрация внимания медленно возвращается", — прокомментировал тренд источник BBC.

Ранее артистка PinkPantheress, чьи треки часто короче 2,5 минут, заявляла о ненужности повторов, бриджей и длинных аутро. 

Уточнения

«Bohemian Rhapsody» («Богемная рапсодия», «Богемская рапсодия») — песня британской рок-группы Queen, выпущенная в качестве ведущего сингла с их четвёртого студийного альбома A Night at the Opera (1975).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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