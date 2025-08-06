Полная дичь и треш: Волочкова шокирована подтанцовкой Татьяны Булановой

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала хореографические номера подтанцовки певицы Татьяны Булановой.
Анастасия Волочкова оценила танцоров, исполняющих "энергосберешгающие" танцы за спиной Татьяны Булановой на сцене.
Экс-прима Большого театра отметила, что не может поверить в то, что у Булановой подобное творится на сцене. Такую хореографию она назвала "полной дичью" и непрофессионализмом.
Ранее был раскрыт причины нового пика популярности Татьяны Булановой у молодёжной аудитории.
"Я никогда не променяю профессионализм на то, чтобы делать какую-то чухню. То, что я увидела, — полная дичь", — выразила своё мнение звезда балета в беседе с изданием "Абзац".
Интернет-пользователи тут же припомнили Волочковой её выдающиеся танцевальные номера, которые публике тоже показались неуклюжими и забавными.
Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994).
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