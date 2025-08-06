Полная дичь и треш: Волочкова шокирована подтанцовкой Татьяны Булановой

Волочкова высмеяла подтанцовку певицы Татьяны Булановой

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Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала хореографические номера подтанцовки певицы Татьяны Булановой.

Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой by неизвестен is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова оценила танцоров, исполняющих "энергосберешгающие" танцы за спиной Татьяны Булановой на сцене.

Экс-прима Большого театра отметила, что не может поверить в то, что у Булановой подобное творится на сцене. Такую хореографию она назвала "полной дичью" и непрофессионализмом.

Ранее был раскрыт причины нового пика популярности Татьяны Булановой у молодёжной аудитории.

"Я никогда не променяю профессионализм на то, чтобы делать какую-то чухню. То, что я увидела, — полная дичь", — выразила своё мнение звезда балета в беседе с изданием "Абзац".

Интернет-пользователи тут же припомнили Волочковой её выдающиеся танцевальные номера, которые публике тоже показались неуклюжими и забавными.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994).



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