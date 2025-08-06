Настя Ивлеева узнала секрет счастья: почему высокий мужчина — это так важно!

Настя Ивлеева похвасталась тем, что её муж существенно выше её

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева чувствует себя счастливой рядом с высоким мужем Филиппом Бегаком.

Фото: Телеграм-канал Насти Ивлеевой by неизвестен is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак

В Telegram-канале Насти Ивлеевой появилась информация о том, что женщины испытывают больше счастья, если их избранники значительно выше их ростом.

Учёные опросили почти 8 тысяч женщин. Те, кто строил отношения с высокими мужчинами, оказались счастливее тех женщин, чьи вторые половинки не отличались высоким ростом.

Сообщается, что рядом с высокими мужчинами женщины чувствуют себя безопасно и могут проявлять себя женственно.

"Эволюция всё придумала за нас. Рост не главное, но если он есть — +10 к уровню счастья", — гласит пояснение к посту.

В качестве иллюстрации к сказанному Ивлеева опубликовала фото с мужем, который на целую голову выше её.

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