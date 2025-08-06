Настя Ивлеева узнала секрет счастья: почему высокий мужчина — это так важно!

Блогер Настя Ивлеева чувствует себя счастливой рядом с высоким мужем Филиппом Бегаком.
В Telegram-канале Насти Ивлеевой появилась информация о том, что женщины испытывают больше счастья, если их избранники значительно выше их ростом.
Учёные опросили почти 8 тысяч женщин. Те, кто строил отношения с высокими мужчинами, оказались счастливее тех женщин, чьи вторые половинки не отличались высоким ростом.
Сообщается, что рядом с высокими мужчинами женщины чувствуют себя безопасно и могут проявлять себя женственно.
"Эволюция всё придумала за нас. Рост не главное, но если он есть — +10 к уровню счастья", — гласит пояснение к посту.
В качестве иллюстрации к сказанному Ивлеева опубликовала фото с мужем, который на целую голову выше её.
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