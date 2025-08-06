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Неожиданный инцидент с Дженнифер Лопес: её не пустили в магазин Chanel

Охранник не пустил Дженнифер Лопес в магазин в Стамбуле
2:00
Шоу-бизнес

Известная американская певица Дженнифер Лопес столкнулась с неожиданной ситуацией в Стамбуле.

Певица Дженнифер Лопес
Фото: ВК-аккаунт Дженнифер Лопес by неизвестен is licensed under public doman
Певица Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес неожиданно оказалась в центре внимания общественности в понедельник вечером в Стамбуле. Популярность певицы возросла благодаря нескольким инцидентам, произошедшим накануне её концерта в Турции.

Сообщается, что перед концертом Дженнифер посетила торговый центр Istinye Park, один из престижнейших торговых центров города. Однако сотрудники службы безопасности торгового центра отказались пропустить певицу внутрь бутика бренда Chanel. По словам охраны, магазин был заполнен людьми, и вход был временно закрыт.

Несмотря на такую ситуацию, знаменитость проявила спокойствие.

"Хорошо, ничего страшного", — сказала знаменитость.

Она спокойно покинула территорию магазина.

Позже представители бутика попытались связаться с Джениффер и пригласить её снова посетить магазин, однако певица отказалась от повторного визита.

Тем не менее, несмотря на неприятную встречу с брендом Chanel, Джениффер провела около трёх часов в соседних магазинах люксовых брендов Celine и Beymen, совершив покупки на сумму в десятки тысяч долларов.

Концерт Дженнифер Лопес в Стамбуле станет одним из крупнейших мероприятий в Турции в 2025 году. Для этого события была специально разработана сцена длиной 72 метра, состоящая из материалов, доставленных 70 грузовыми автомобилями. Эта сцена оснащена новейшими технологиями освещения и звука, включая 800 осветительных приборов, 184 динамика и огромный экран LED размером в 20 000 пикселей.

Стоит отметить, что недавно Дженнифер Лопес выступила с концертами в Казахстане и Узбекистане.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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