Елена Исинбаева под прицелом налоговой: эмиграция и замороженные счета

Живущей в Испании Елене Исинбаевой заблокировали финансовые счета в РФ

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева столкнулась с блокировкой российских банковских счетов.

Фото: ВК-аккаунт Елены Исинбаевой by неизвестен is licensed under public doman Спортсменка Елена Исинбаева

Как сообщает Telegram-канал Mash, прыгунье с шестом Елене Исинбаевой заморозили финансовые счета. Причиной блокировки стала задолженность спортсменки перед Федеральной налоговой службой в размере 283 тысяч рублей.

5 августа сотрудники налоговой службы ограничили доступ к нескольким счетам чемпионки, привязанным к её предпринимательской деятельности.

В начале лета этого года Исинбаевой уже блокировали счета в трёх банках. Задолженность звезды спорта достигала 818 тысяч рублей.

Елена погасила часть долга, выплатив 514 тысяч рублей. После этого доступ к счетам был восстановлен.

Прыгунья уехала из РФ в 2023 году жить в Испанию. Елена называет себя человеком мира.

Уточнения

Еле́на Гаджи́евна Исинба́ева (род. 3 июня 1982[…], Волгоград) — российская прыгунья с шестом. Двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008), бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года. Трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении.



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