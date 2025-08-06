Александр Цекало, где деньги?: общественник требует налоговую проверку доходов и расходов продюсера

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин объявил о направлении обращений в ФНС. Цель — инициировать проверку деятельности продюсера Александра Цекало.
В своём Telegram-канале Бородин раскритиковал Цекало за образ жизни "на две страны". Он обвинил продюсера в том, что тот зарабатывает в России, а основные траты осуществляет в США, назвав это поведение непатриотичным.
Особое возмущение Бородина вызвало, по его словам, отсутствие у Цекало публичной позиции в поддержку СВО.
"Получают деньги в России, а потом бегут за бугор их тратить", — заявил общественник.
Бородин потребовал от налоговой службы проверить, как Цекало ведёт бизнес в РФ и каким образом выводит средства из страны. Также он напомнил о киевском происхождении продюсера.
Алекса́ндр Евге́ньевич Цека́ло (укр. Олександр Євгенович Цекало; род. 22 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский и российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер.
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