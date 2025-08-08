За красотой Алексея Воробьёва стоит она: раскрыт главный фотограф знаменитого певца

Алексей Воробьёв понял, что женщину нужно не только любить, но и слушать

Весной этого года Алексей Воробьёв сделал важный шаг в своей жизни, связав себя узами брака с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Свадьба прошла в узком кругу, и многие были удивлены, когда узнали об их отношениях, которые долгое время оставались в тайне.

Фото: commons.wikimedia.org by ООО «ЮРППЦ», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алексей Воробьёв

Пара долго не делилась подробностями своей личной жизни, но недавно начала открываться публике. В одном из своих постов в блоге Алексей поделился фотографиями, сделанными его супругой, и рассказал о том, как она вдохновила его во время фотосессии.

"Она взяла камеру и сказала: "Вот тут садись, туда смотри и голову откинь чуть, будет красиво". Я всё больше склоняюсь к мысли, что женщину нужно не только любить, восхищаться ей и любоваться, но и прислушиваться к ней", — признался Воробьёв.

Поклонники с восторгом отреагировали на его слова, отметив, что снимки Аиды действительно получились потрясающими. Многие выразили мнение, что Алексею очень повезло с женой, и в комментариях звучали комплименты как в адрес фотографа, так и в адрес их гармоничной пары.

Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий.



