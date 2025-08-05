Как сбритая борода Бурака Озчивита изменила его образ — мнение Марии Погребняк

Погребняк оценила новый образ Бурака Озчивита без бороды

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк считает, что звезда турецких сериалов Бурак Озчивит много потерял, лишившись своей жгуче-чёрной бороды.

Фото: ВК-аккаунт Бурака Озчивита by неизвестен is licensed under public doman Актёр Бурак Озчивит

Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях фото кумира миллионов женщин Бурака Озчивита. Мечта представительниц прекрасного пола побрился и потерял часть своей харизмы.

"Девочки, наш турецкий герой из "Великолепного века" Бурак Озчивит сбрил бороду! Кажется уже не то", — написала Мария в своём Telegram-канал.

Она поинтересовалась у подписчиц, должен ли мужчина быть гладко выбритым.

"Что-то не то, согласен! Мужчина без бороды — как зима без снега!" "Отрастёт за два дня. Может для новой роли"; "С бородой мужественнее и сексуальнее", — писали фолловеры под постом Марии.

Уточнения

Бура́к О́зчивит (тур. Burak Özçivit, род. 24 декабря 1984, Стамбул) — турецкий актёр. Наиболее известен по ролям в телесериалах «Великолепный век» (2011—2013), «Королёк — птичка певчая» (2013—2014), «Чёрная любовь» (2015—2017) и «Основание: Осман» (2019—).



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