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Как сбритая борода Бурака Озчивита изменила его образ — мнение Марии Погребняк

Погребняк оценила новый образ Бурака Озчивита без бороды
0:51
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк считает, что звезда турецких сериалов Бурак Озчивит много потерял, лишившись своей жгуче-чёрной бороды.

Актёр Бурак Озчивит
Фото: ВК-аккаунт Бурака Озчивита by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Бурак Озчивит

Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях фото кумира миллионов женщин Бурака Озчивита. Мечта представительниц прекрасного пола побрился и потерял часть своей харизмы.

"Девочки, наш турецкий герой из "Великолепного века" Бурак Озчивит сбрил бороду! Кажется уже не то", — написала Мария в своём Telegram-канал.

Она поинтересовалась у подписчиц, должен ли мужчина быть гладко выбритым.

"Что-то не то, согласен! Мужчина без бороды — как зима без снега!"

"Отрастёт за два дня. Может для новой роли";

"С бородой мужественнее и сексуальнее", — писали фолловеры под постом Марии.

Уточнения

Бура́к О́зчивит (тур. Burak Özçivit, род. 24 декабря 1984, Стамбул) — турецкий актёр. Наиболее известен по ролям в телесериалах «Великолепный век» (2011—2013), «Королёк — птичка певчая» (2013—2014), «Чёрная любовь» (2015—2017) и «Основание: Осман» (2019—).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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