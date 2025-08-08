Кабачковый вайб украден? Май Абрикосов жёстко раскритиковал деревенское шоу Ивлеевой

Май Абрикосов заявил, что Настя Ивлеева имитирует деревенскую жизнь ради хайпа

Май Абрикосов, известный по участию в проекте "Дом-2", высказал своё мнение о новом шоу Насти Ивлеевой, отметив, что его смущает, как многие знаменитости начали проявлять интерес к деревенской жизни только после того, как это стало модным. Живя в селе Коротояк Воронежской области, он считает, что такая "любовь" к простым радостям жизни выглядит неискренне.

Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Настя Ивлеева

В разговоре с Super он упомянул, что такие звёзды, как Лариса Гузеева и Ольга Бузова, окружили себя атрибутами деревенской жизни, но это, по его мнению, не более чем попытка привлечь внимание.

Кроме того, Май обвинил Настю Ивлееву в плагиате, когда она использовала "кабачковый вайб", который, по его словам, принадлежит ему. Он также раскритиковал её попытки создать образ деревенской хозяйки, отметив, что это выглядит неестественно и не соответствует реальной жизни в селе. По его мнению, Ивлеева не сможет удивить зрителей, даже если будет следовать всем актуальным трендам.

"Бесхозяйственная женщина изобразила из себя мастерицу кулинарии, чем напомнила современных актрис в сериалах про деревню, которые просыпаются утром уже с макияжем и причёской, а по улице ходят в павловопосадских платках, как в XVIII веке. Я вот в деревне живу, не вижу здесь девушек в рюшах", — подытожил Май.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



