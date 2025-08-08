Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Май Абрикосов заявил, что Настя Ивлеева имитирует деревенскую жизнь ради хайпа
Контакт соли или избытка сахара с дрожжами замедляет подъём теста — пекари
Европа усилила штрафы для туристов за нарушение местных правил до 3000 евро
Университет Аделаиды: климатические изменения уничтожат до 75 % ареала гренландских китов
Кардио-упражнения по горам и велосипед помогают убрать обвисший живот
Ошибки в уходе, очищении и сне признаны факторами преждевременного старения кожи
Огурец как натуральное средство против улиток и слизней
Неправильная загрузка посуды убивает посудомоечную машину изнутри — эксперты по бытовой технике убивают посудомоечную машину изнутри
После новостей о разводе: жена Диброва отправила сыновей подальше от московской суеты

Секреты стойкости от Ольги Орловой: почему не стоит ставить крест на материнстве после неудачи

Ольга Орлова заявила, что не стоит опускать руки после замершей беременности
0:58
Шоу-бизнес

Ольга Орлова поделилась с поклонниками очень личной и трогательной историей. В своём блоге она откровенно рассказала о том, что ей пришлось столкнуться с горем утраты ребёнка.

Ольга Орлова
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Плющев, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ольга Орлова

47-летняя артистка, отвечая на вопрос одной из своих подписчиц о том, как справиться с подобной потерей, призналась, что сама пережила несколько замерших беременностей. Ольга Орлова подчеркнула, что в такой ситуации важно не воспринимать случившееся как окончательную трагедию и не опускать руки.

"У меня тоже были замершие беременности. Во-первых, нужно относиться к этому не как к потере ребёнка, а как к потере беременности. Во-вторых, не нужно сдаваться, нужно продолжать дальше. Конечно, это очень печально, когда такое происходит, но, если у вас есть цель, то сосредоточиться и держать фокус внимания нужно именно на ней, а не на удачах", — отметила Ольга Орлова.

Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса театра и кино, автор песен и телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде
Садоводство, цветоводство
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности
Недвижимость
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Университет Аделаиды: климатические изменения уничтожат до 75 % ареала гренландских китов
Кардио-упражнения по горам и велосипед помогают убрать обвисший живот
Ошибки в уходе, очищении и сне признаны факторами преждевременного старения кожи
Огурец как натуральное средство против улиток и слизней
Неправильная загрузка посуды убивает посудомоечную машину изнутри — эксперты по бытовой технике убивают посудомоечную машину изнутри
Ольга Орлова заявила, что не стоит опускать руки после замершей беременности
После новостей о разводе: жена Диброва отправила сыновей подальше от московской суеты
Офтальмолог Норберт Пфайффер назвал 5 способов сохранить зрение до старости
Центр перспективной неврологии представил 5 правил улучшения памяти
Плёнка, керамика и уход за сиденьями: способы сохранить машину как новую
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.