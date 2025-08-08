Секреты стойкости от Ольги Орловой: почему не стоит ставить крест на материнстве после неудачи

Ольга Орлова поделилась с поклонниками очень личной и трогательной историей. В своём блоге она откровенно рассказала о том, что ей пришлось столкнуться с горем утраты ребёнка.
47-летняя артистка, отвечая на вопрос одной из своих подписчиц о том, как справиться с подобной потерей, призналась, что сама пережила несколько замерших беременностей. Ольга Орлова подчеркнула, что в такой ситуации важно не воспринимать случившееся как окончательную трагедию и не опускать руки.
"У меня тоже были замершие беременности. Во-первых, нужно относиться к этому не как к потере ребёнка, а как к потере беременности. Во-вторых, не нужно сдаваться, нужно продолжать дальше. Конечно, это очень печально, когда такое происходит, но, если у вас есть цель, то сосредоточиться и держать фокус внимания нужно именно на ней, а не на удачах", — отметила Ольга Орлова.
О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса театра и кино, автор песен и телеведущая.
