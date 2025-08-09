Раскрыты шокирующие детали смерти Мэрилин Монро: смотри, что рассказал патологоанатом!

Патологоанатом раскрыл новые подробности смерти Мэрилин Монро через 63 года

Судебно-медицинский эксперт поделился ранее неизвестными деталями гибели Мэрилин Монро спустя более полувека после трагедии.

Патологоанатом Томас Ногучи, осуществлявший посмертное обследование тела Мэрилин Монро в 1962-м, спустя много лет рассекретил дополнительные обстоятельства таинственной кончины знаменитости.

Как утверждает специалист, он был крайне поражён тем фактом, что расследование резонансного дела доверили именно ему — начинающему профессионалу.

Он поведал, что светлокожую даму нашли раздетой. Её тело смотрело лицом в пол, рука была вытянута к телефону. Рядом стояла пустая бутылочка из-под снотворного средства и частично опустошённая упаковка мощного успокоительного препарата.

Специалист рассказал изданию "Корнер округа Лос-Анджелес" о химико-токсикологическом анализе.

Выяснилось, что при патолого-анатомическом исследовании организма артистки выявлены критические дозы пентобарбитала и хлоралгидрата, хотя никаких признаков приёма пилюль ни в пищеварительном тракте, ни в желудочно-кишечном канале выявлено не было. Этот факт поставил под большое сомнение предположение о случайной передозировке лекарственными препаратами, невзирая на наличие флаконов рядом с кроватью.

Впоследствии ведущий токсиколог Рэймонд Абернати отклонил предложение о проведении повторного анализа, а вся биологическая материя, включая содержимое внутренних органов, была ликвидирована.

Много позже Ногучи откровенно заявил: "Нередко задумываюсь над вопросом, не оказался ли я инструментом чьего-то коварного замысла относительно обстоятельств её ухода из жизни".

