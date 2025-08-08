Внутреннее солнце Алсу: певица поделилась секретом гармонии и счастья через год после развода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алсу заявила, что теперь её счастье не связано с конкретным человеком
Шоу-бизнес

Прошёл год с тех пор, как стало известно о расставании певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Артистка поделилась своими ощущениями и тем, как она воспринимает жизнь после этого события.

Алсу
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алсу

Звезда заявила, что обрела своё счастье. По её убеждению, это внутреннее состояние, которое должно быть связано не столько с другими людьми, сколько развиваться самостоятельно.

"Мы должны его культивировать у себя в сердце, в душе… Моё счастье на сегодняшний момент ни от чего не зависит. Я просто счастлива. И всё", — рассказала знаменитость Telegram-каналу TRENDLAB.

Кроме того, исполнительница подчеркнула, что важно не только находить счастье внутри себя, но и делиться им с близкими, стараясь сделать его ещё больше.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
