Никита и Владимир Пресняковы воссоединились в Испании: гордость папина

Певец Владимир Пресняков поделился фото с Никитой Пресняковым. Отец и сын отдыхают в райском уголке планеты.
Владимир Пресняков опубликовал в социальных сетях снимки с совместного отдыха со старшим сыном от певицы Кристины Орбакайте.
На фото Владимир и Никиты запечатлены на фоне живописного лазурного моря в Испании
"Эти места сюрреалистические, будто из снов", — написал под кадрами Никита.
Подписчики остались в восторге от такого семейного контента.
"Гордость папина";
"Прекрасный семейный дуэт";
"Вылитый папа";
"Порода на лицо. Пресняковы", — писали фолловеры под постом артистов.
Ранее певица Кристина Орбакайте обратилась к старшему сыну в день его рождения.
