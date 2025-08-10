Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Никита и Владимир Пресняковы воссоединились в Испании: гордость папина

Владимир Пресняков показал, как отдыхает с сыном Никитой в Испании
Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков поделился фото с Никитой Пресняковым. Отец и сын отдыхают в райском уголке планеты.

Певец Владимир Пресняков с сыном Никитой
Фото: Инстаграм Владимира Преснякова by неизвестен is licensed under public doman
Певец Владимир Пресняков с сыном Никитой

Владимир Пресняков опубликовал в социальных сетях снимки с совместного отдыха со старшим сыном от певицы Кристины Орбакайте.

На фото Владимир и Никиты запечатлены на фоне живописного лазурного моря в Испании

"Эти места сюрреалистические, будто из снов", — написал под кадрами Никита.

Подписчики остались в восторге от такого семейного контента.

"Гордость папина";

"Прекрасный семейный дуэт";

"Вылитый папа";

"Порода на лицо. Пресняковы", — писали фолловеры под постом артистов.

Ранее певица Кристина Орбакайте обратилась к старшему сыну в день его рождения.

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
