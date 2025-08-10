Никита и Владимир Пресняковы воссоединились в Испании: гордость папина

Владимир Пресняков показал, как отдыхает с сыном Никитой в Испании

Певец Владимир Пресняков поделился фото с Никитой Пресняковым. Отец и сын отдыхают в райском уголке планеты.

Владимир Пресняков опубликовал в социальных сетях снимки с совместного отдыха со старшим сыном от певицы Кристины Орбакайте.

На фото Владимир и Никиты запечатлены на фоне живописного лазурного моря в Испании

"Эти места сюрреалистические, будто из снов", — написал под кадрами Никита.

Подписчики остались в восторге от такого семейного контента.

"Гордость папина"; "Прекрасный семейный дуэт"; "Вылитый папа"; "Порода на лицо. Пресняковы", — писали фолловеры под постом артистов.

Ранее певица Кристина Орбакайте обратилась к старшему сыну в день его рождения.

