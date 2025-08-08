Романтический провал: Анфиса Чехова раскритиковала первый поцелуй с актёром Александром Златопольским

Анфиса Чехова призналась, что ей не понравился первый поцелуй со Златопольским

В мае Анфиса Чехова поделилась новостью о своём романе с актёром Александром Златопольским, известным по сериалу "Глухарь". Телеведущая рассказала о том, как состоялся их первый поцелуй.

Их встреча началась в уютном итальянском ресторане, где они обсуждали свои путешествия. Александр, проявляя инициативу, начал строить совместные планы, что вызвало у Анфисы недоумение. Она заподозрила его в неискренности и даже подумала, что он может быть женатым, поэтому не собиралась развивать с ним отношения, однако в ходе разговора выяснилось, что актёр на самом деле в разводе и воспитывает двух дочерей.

Златопольский был приятно удивлён, узнав, что Анфиса — не только известная телеведущая, но и мудрая, интересная личность. После ужина он предложил проводить её до дома и, не раздумывая, поцеловал у подъезда, однако этот момент не произвёл на Анфису должного впечатления. Она отметила, что для неё первый поцелуй должен происходить в романтической обстановке, а не у мусорки. В её представлении это должно быть что-то более волшебное, чем просто спонтанный жест.

"Мне это не понравилось. Дело не в том, как ты целуешься. Я не люблю и не практикую поцелуи после первого свидания. Ещё я шла на это свидание с ощущением, что я не готова к отношениям, хочу присмотреться. Поцеловать меня — это предел мечтаний половины России, а ты взял и так быстро, у подъезда… У подъезда! Для меня первый поцелуй должен быть в романтичной атмосфере: свечи, оркестр играет, он держит мою руку, у нас искры брызжут из глаз, случается поцелуй", — заявила Анфиса в личном блоге.

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса.



