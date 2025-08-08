Собчак показала, как надо двигаться: танец на стуле под любимую песню Пугачёвой взорвал интернет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фитнес-тренировки Jukari Fit to Fly снижают уровень стресса и гиподинамии
Жесткая вода и листья дуба помогают сохранить хруст огурцов
Герметизация шва между рамой и подоконником предотвращает сквозняки и плесень
Даже спущенные шины и царапины на кузове могут стать причиной остановки ГАИ
Проктолог Гусейнов: неправильный выбор велосипедного седла влияет на мужскую потенцию
Иосиф Пригожин защищает Арсения Шульгина от обвинений в насилии
Садовод рассказала, как использовать пиво и соль против слизней на участке
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Эволюция пауков могла начаться в океане — выводы нейробиологов из США и Великобритании

Ксения Собчак зажигательно станцевала под Пугачёву и покорила Сеть
1:18
Шоу-бизнес

Новое интервью Ксении Собчак обернулось неожиданным интернет-феноменом. В выпуске "Осторожно: Собчак" с музыкантом Славой Марлоу телеведущая решила продемонстрировать свой музыкальный вкус, включив песню Аллы Пугачёвой "Не обижай меня". Вдохновившись композицией, Ксения не удержалась и пустилась в пляс прямо на стуле, пытаясь передать Славе свои эмоции.

Ксения Собчак
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ксения Собчак

"Это самая моя любимая песня. Это я выпила, два часа ночи, поссорилась с мужем, накатила с подругой. Вот сейчас будет неожиданность в песне. Смотри, музыкально! Комментируй! Неожиданно, согласись!" — сказала Собчак.

Этот зажигательный момент не остался незамеченным. Кадры с танцующей Собчак мгновенно разлетелись по Сети, превратившись в популярный мем. Пользователи с юмором отреагировали на спонтанный танец журналистки, сравнивая её с разными персонажами и ситуациями. В комментариях можно встретить остроумные подписи, обыгрывающие энергичность и неожиданность танца Ксении.

"Бухгалтерша на корпоративе"; "Ксюша нормально так дэнсит"; "Когда включаешь свои песни друзьям", — отмечают в комментариях.

 

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
