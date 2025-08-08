Собчак показала, как надо двигаться: танец на стуле под любимую песню Пугачёвой взорвал интернет

Ксения Собчак зажигательно станцевала под Пугачёву и покорила Сеть

Новое интервью Ксении Собчак обернулось неожиданным интернет-феноменом. В выпуске "Осторожно: Собчак" с музыкантом Славой Марлоу телеведущая решила продемонстрировать свой музыкальный вкус, включив песню Аллы Пугачёвой "Не обижай меня". Вдохновившись композицией, Ксения не удержалась и пустилась в пляс прямо на стуле, пытаясь передать Славе свои эмоции.

"Это самая моя любимая песня. Это я выпила, два часа ночи, поссорилась с мужем, накатила с подругой. Вот сейчас будет неожиданность в песне. Смотри, музыкально! Комментируй! Неожиданно, согласись!" — сказала Собчак.

Этот зажигательный момент не остался незамеченным. Кадры с танцующей Собчак мгновенно разлетелись по Сети, превратившись в популярный мем. Пользователи с юмором отреагировали на спонтанный танец журналистки, сравнивая её с разными персонажами и ситуациями. В комментариях можно встретить остроумные подписи, обыгрывающие энергичность и неожиданность танца Ксении.

"Бухгалтерша на корпоративе"; "Ксюша нормально так дэнсит"; "Когда включаешь свои песни друзьям", — отмечают в комментариях.

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



