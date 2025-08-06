Рэпер Тимати получил счёт от управляющей компании: подробности скандала

Рэпер Тимати в долгах: подробности дела о задолженности по взносам

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мировой судья района Раменки Москвы обязал рэпера и продюсера Тимати (Юнусова Тимура Ильдаровича) выплатить задолженность по взносам за капитальный ремонт дома, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Минобороны России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Тимати

Сумма долга и период неоплаты в суде не раскрыли. В судебном приказе отмечается, что взыскание произведено по заявлению управляющей компании.

Тимати (настоящее имя — Тимур Ильдарович Юнусов) — российский рэп-исполнитель, продюсер, актер и предприниматель. Он родился 15 августа 1983 года в Москве в семье бизнесмена Ильдара Вахитовича Юнусова и блогера Симоны Яковлевны Юнусовой (в девичестве Черноморская).

Свою карьеру Тимати начал в 2004 году, приняв участие в шоу "Фабрика звезд 4", где он стал участником группы "Банда".

Уточнения

Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.