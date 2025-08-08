Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модные способы подвернуть джинсы стильно: приемы с булавками, шнурками и цепочками
Садовод Яньшина рассказала, когда убирать лук с грядки на хранение
Использование картонных и газетных слоев помогает снизить рост сорняков на грядках
Цены на вторичное жильё в России начнут расти при снижении ключевой ставки до 12–14% — аналитики РГР
Фёдор Конюхов прошёл через точку Немо — самое удалённое место на Земле
Соль, сода и масло устранят неприятный запах из раковины
Свёкла, кофе и правильный плейлист сделают ваши тренировки в 2 раза эффективнее — тренер Сидни Йоманс
Загадочное наследие Акерсхуса: сказочное место в Норвегии, которое стоит увидеть
Ветеринары призвали хвалить кошку после стрижки когтей

Роковая мать: как Дана Борисова влияет на пластические операции своей 17-летней дочери

Дочь Даны Борисовой призналась, что мама стала причиной её любви к пластике
1:34
Шоу-бизнес

17-летняя Полина, дочь Даны Борисовой, рассказала о причинах своего увлечения пластической хирургией. По словам девушки, пример матери, которая регулярно прибегает к различным косметическим вмешательствам, оказал на неё сильное влияние.

Гербера
Фото: commons.wikimedia.org by Wilhelm Zimmerling PAR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гербера

Недавно Полина перенесла ринопластику, которая, как она призналась, была сделана по совету Даны. Звёздная мама сама же и оплатила операцию. Первое, что сделал врач в медицинском кабинете, - это с помощью компьютерной графики показал своей юной пациентке, как будет выглядеть её лицо после хирургического вмешательства. Теперь довольная Полина планирует увеличить грудь.

"Она заразила меня своим отношением к пластике. То есть я к ней не отношусь как к чему-то глобальному, мол, моя жизнь теперь разделена на "до" и "после". Нет, ничего такого. Спокойно к этому отношусь", — поделилась Полина в шоу "СпецКорр".

Сама Дана Борисова не видит ничего предосудительного в желании дочери изменить свою внешность, однако бабушка Полины придерживается иного мнения. Она считает, что в столь юном возрасте пластические операции недопустимы, и настаивает, чтобы Дана не позволяла несовершеннолетней дочери ложиться под нож хирурга.

При этом Полина подчеркнула, что комплексы по поводу своей внешности возникли у неё самостоятельно, а не были навязаны кем-то. Она сама заметила недостатки в своей внешности и решила их исправить.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Домашние животные
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
Россияне всё чаще готовят колбасу дома — тренд здорового питания
8 трендов, которые стоит избегать: рыбацкие сандалии, леопардовый принт и другие
Анфиса Чехова призналась, что ей не понравился первый поцелуй со Златопольским
Уксус, лимонный сок и сода удаляют загрязнения с керамической раковины без химии
Творческий Мюнхен: прогулка по району, который переосмыслил своё прошлое
Игра только для избранных: кто сможет позволить себе ПК в будущем
Ozon впервые зафиксировал чистую прибыль: детали финансового взлёта
Отдых для почвы — миф: длительное бездействие на участке может снизить урожай
Ротач: ролик для пресса — лучший инструмент для кора, активирует 7 групп мышц
В Британии призвали запретить зарядку электровелосипедов в домах после смертельных пожаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.