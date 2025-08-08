Роковая мать: как Дана Борисова влияет на пластические операции своей 17-летней дочери

Дочь Даны Борисовой призналась, что мама стала причиной её любви к пластике

17-летняя Полина, дочь Даны Борисовой, рассказала о причинах своего увлечения пластической хирургией. По словам девушки, пример матери, которая регулярно прибегает к различным косметическим вмешательствам, оказал на неё сильное влияние.

Недавно Полина перенесла ринопластику, которая, как она призналась, была сделана по совету Даны. Звёздная мама сама же и оплатила операцию. Первое, что сделал врач в медицинском кабинете, - это с помощью компьютерной графики показал своей юной пациентке, как будет выглядеть её лицо после хирургического вмешательства. Теперь довольная Полина планирует увеличить грудь.

"Она заразила меня своим отношением к пластике. То есть я к ней не отношусь как к чему-то глобальному, мол, моя жизнь теперь разделена на "до" и "после". Нет, ничего такого. Спокойно к этому отношусь", — поделилась Полина в шоу "СпецКорр".

Сама Дана Борисова не видит ничего предосудительного в желании дочери изменить свою внешность, однако бабушка Полины придерживается иного мнения. Она считает, что в столь юном возрасте пластические операции недопустимы, и настаивает, чтобы Дана не позволяла несовершеннолетней дочери ложиться под нож хирурга.

При этом Полина подчеркнула, что комплексы по поводу своей внешности возникли у неё самостоятельно, а не были навязаны кем-то. Она сама заметила недостатки в своей внешности и решила их исправить.

