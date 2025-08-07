Егор Крид не устоял: Серябкина раскрыла правду о настойчивых ухаживаниях рэпера — чем всё закончилось?

Ольга Серябкина призналась, что ей было трудно отшить Егора Крида

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Серябкина раскрыла неожиданные подробности личной жизни в шоу "Вопрос ребром". Певица призналась, что несколько лет назад на неё обратил внимание Егор Крид. Рэпер активно проявлял интерес, однако Ольга не ответила взаимностью. По словам артистки, после этого попытки наладить дружеские отношения между ними не увенчались успехом.

Фото: commons.wikimedia.org by Maxsixs, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ольга Серябкина

Серябкина отметила, что многие мужчины из мира шоу-бизнеса пытались завоевать её расположение, но она всегда отказывала. Для Ольги принципиально, чтобы в паре только она была публичной персоной, активно строящей карьеру на сцене, однако, как оказалось, именно с Егором Кридом было труднее всего завершить общение. Окончательный разрыв произошёл после выхода их совместной песни "Если ты меня не любишь".

"Егора Крида было сложнее всего отшить. У меня, наверное, другой типаж. Он ещё достаточно настойчивый был. Дружить не получилось", — поделилась Ольга.

Уточнения

Ольга Юрьевна Серябкина (также SERYABKINA; род. 12 апреля 1985, Москва), также была известна под сценическим псевдонимом Molly, — российская певица, автор песен, поэтесса, актриса и телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.