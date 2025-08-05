Роза Сябитова шокирована природной аномалией в своём саду: что за чудеса?

Роза Сябитова показала природную аномалию на своём садовом участке

Телесваха Роза Сябитова показала, какие небывалые чудеса творятся в её саду.

Фото: commons.wikimedia.org by Qwert1234, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Черёмуха

Роза Сябитова заметила на своём садовом участке интересную природную аномалию.

Она сняла на видео свою плодоносящую черёмуху, заменив, что куст одновременно с ягодами покрыт цветами. Это показалось звезде очень необычным.

"В природе есть некоторые растения, которые могут одновременно цвести и плодоносить. Например, маммиллярия побегоносная (кактус). Но точно не черёмуха. А вот моя доказывает обратное", — написала звезда ТВ под кадрами.

Она предположила, что жизнь меняется, на что откликается природа.

Ранее ведущая шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова призналась, что является поклонницей сериалов производства Восточной Азии.

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урождённая — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



