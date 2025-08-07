Когда музыка возрождается: как сериал Слово пацана изменил жизнь группы Мираж

Солисты Миража заявили, что не жалуются на гонорары после выхода Слова пацана

После выхода нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" хиты группы "Мираж" обрели второе дыхание, особенно среди молодого поколения. Солисты коллектива Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов поделились в интервью Леди Mail, как это повлияло на их творчество и финансовое положение.

Фото: unsplash.com by Chaz McGregor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зрительный зал и сцена

Артисты отметили, что интерес молодёжи к их музыке действительно возрос благодаря проекту, однако, по их словам, это не привело к увеличению числа концертов, поскольку гастрольный график "Миража" и до этого был насыщенным. Группа сознательно отказалась от масштабных туров после 2019 года, чтобы поддерживать высокое качество выступлений, считая, что чрезмерная загруженность может негативно сказаться на этом аспекте.

Что касается гонораров, то Екатерина и Алексей не стали раскрывать точные суммы, но заверили, что не испытывают финансовых трудностей.

"На гонорары мы не жалуемся, но самое главное в нашей работе — это не гонорары, а возможность заниматься любимым делом", — рассказали солисты "Миража".

Уточнения

«Мира́ж» — советская и российская музыкальная группа, работающая преимущественно в стиле евродиско.



