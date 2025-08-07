Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Николай Сердюков подарил Ксении Бородиной сумку за полмиллиона рублей
Тим Бёртон снял клип Леди Гаги Death Dance для сериала Уэнсдей
Еда, вода и сон сразу после тренировки снижают эффективность физнагрузки
США расширили определение российской нефти — РИА Новости
Рост прекращается после 25 лет: эксперт Вячеслав Артищев объяснил, почему упражнения не помогут
Минералы в глине окрасили воду и почву карьера "Уральский Марс" — данные геологов
Учёные зафиксировали массовое обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе
Витамин С омолаживает кожу: дерматологи объясняют, как использовать его без побочных эффектов
Светлые оттенки в отделке и зеркала расширяют пространство — приёмы дизайнеров

Секретное место силы: Петросян и Брухунова нашли идеальный уголок для семейного отдыха

Петросян и Брухунова проводят последние летние дни на море с детьми
1:00
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова решили проводить последние дни лета вдали от суеты, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Об этом Татьяна поделилась с подписчиками в личном блоге, опубликовав несколько ярких фотографий.

Море
Фото: commons.wikimedia.org by GINGO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Море

На одном из снимков запечатлён их сын, отдыхающий в номере отеля. Судя по всему, на этот раз семейство отправилось в путешествие в полном составе, включая детей.

Место своего летнего отпуска Татьяна Брухунова предпочла оставить в тайне, однако роскошные виды, запечатлённые на фотографиях из отеля, не оставляют сомнений в том, что выбор места отдыха был сделан безупречно.

К слову, не так давно Татьяна Брухунова также делилась радостью от своего преображения, признавшись, что ощущает себя так, будто сбросила целых 10 килограммов. Похоже, летний отдых только добавит ей позитивных эмоций и уверенности в себе.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Удаление катализатора в машине: последствия и законность
Авто
Удаление катализатора в машине: последствия и законность Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов
Садоводство, цветоводство
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Николай Сердюков подарил Ксении Бородиной сумку за полмиллиона рублей
Тим Бёртон снял клип Леди Гаги Death Dance для сериала Уэнсдей
Еда, вода и сон сразу после тренировки снижают эффективность физнагрузки
США расширили определение российской нефти — РИА Новости
Рост прекращается после 25 лет: эксперт Вячеслав Артищев объяснил, почему упражнения не помогут
Минералы в глине окрасили воду и почву карьера "Уральский Марс" — данные геологов
Учёные зафиксировали массовое обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе
Витамин С омолаживает кожу: дерматологи объясняют, как использовать его без побочных эффектов
Светлые оттенки в отделке и зеркала расширяют пространство — приёмы дизайнеров
Юрист Александрова: курить в квартире можно, если дым не мешает соседям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.