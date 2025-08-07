Секретное место силы: Петросян и Брухунова нашли идеальный уголок для семейного отдыха

Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова решили проводить последние дни лета вдали от суеты, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Об этом Татьяна поделилась с подписчиками в личном блоге, опубликовав несколько ярких фотографий.
На одном из снимков запечатлён их сын, отдыхающий в номере отеля. Судя по всему, на этот раз семейство отправилось в путешествие в полном составе, включая детей.
Место своего летнего отпуска Татьяна Брухунова предпочла оставить в тайне, однако роскошные виды, запечатлённые на фотографиях из отеля, не оставляют сомнений в том, что выбор места отдыха был сделан безупречно.
К слову, не так давно Татьяна Брухунова также делилась радостью от своего преображения, признавшись, что ощущает себя так, будто сбросила целых 10 килограммов. Похоже, летний отдых только добавит ей позитивных эмоций и уверенности в себе.
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.
