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Слава Марлоу вновь на слуху: как хит Ты горишь как огонь принёс ему миллионы

Слава Марлоу заработал на квартиру в Москве на песне Ты горишь как огонь
1:31
Шоу-бизнес

Старый хит Славы Марлоу обрёл вторую жизнь в социальных сетях и принёс исполнителю солидный доход.

Певец Слава Марлоу
Фото: ВК-аккаунт Славы Марлоу by неизвестен is licensed under public doman
Певец Слава Марлоу

Марлоу получил многомиллионные гонорары благодаря популярному треку "Ты горишь как огонь".

Первоначально Слава Марлоу выложил фрагмент композиции в социальной сети. Композиция быстро завоевала признание слушателей. После выхода полноценного сингла композиция заняла лидирующие позиции в чартах популярных платформ.

Видеоклип, в котором он появился совместно с Кариной Карамбейби, набрал огромное количество просмотров. Ксения Собчак задала вопрос музыканту относительно суммы дохода от данного сингла.

Молодой исполнитель отказался называть конкретную сумму заработка. Он объяснил, что средств ему хватило для покупки недвижимости в Москве.

Исходя из изложенной информации, квартира досталась автору суперхита примерно за десятки миллионов рублей, начиная от шестидесяти и выше. На тот момент певцу был двадцать один год.

Слава расстался с возлюбленной Кариной Карамбейби два года назад.

Прошлой весной известная видеоблогерша публично обвинила исполнителя в злоупотреблении доверием и отметила наличие в нём признаков нарциссизма.

Собчак спросила молодого артиста о реакции на подобные признания экс-подруги. Музыкант ответил, что не имеет претензий к бывшей избраннице. 

Уточнения

Артём Артёмович Го́тлиб (род. 27 октября 1999, Новосибирск), более известный как Slava Marlow, — российский музыкальный продюсер, автор песен, видеоблогер и стример. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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