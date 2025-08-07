Дмитрий Дибров в беде: Анна Калашникова предрекает телеведущему серьёзные болезни

Окружение Дмитрия Диброва обеспокоено его состоянием после того, как стало известно об измене его супруги. По мнению Анны Калашниковой, которая поделилась своими опасениями с изданием The Voice, телеведущий может столкнуться с серьёзными проблемами со здоровьем на фоне пережитого стресса.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Дибров

Недавние события, связанные с разрывом 16-летнего брака Дмитрия Диброва и его молодой жены Полины, вызвали широкий общественный резонанс. Выяснилось, что 36-летняя модель изменила мужу с женатым бизнесменом, у которого также есть дети. Анна Калашникова, близкая знакомая семьи, была шокирована этой новостью, так как незадолго до этого видела супругов, отношения которых казались счастливыми и гармоничными. Ничто не предвещало подобного развития событий. Калашникова выразила сочувствие Дмитрию, подчеркнув, что не представляет, как он справляется с таким ударом.

"Мы общались, и они вдвоём так мило сидели, беседовали прямо передо мной. Там даже намёка на такие события не было. Мне жаль Дмитрия. Он вообще ни в какую не выходит на связь. Закрылся, ничего не комментирует. Ему, мне кажется, нужна поддержка сейчас. Со здоровьем могут начаться проблемы — инсульт или приступ какой-нибудь, не дай бог", — высказалась Анна Калашникова.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.



