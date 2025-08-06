Григорий Лепс грубо вытолкал подростка со сцены: что произошло на концерте?

Григорий Лепс грубо вытолкал со сцены подростка во время фотосессии с певцом

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети распространяются кадры, на которых певец Григорий Лепс сильно толкнул подростка после попыток его сфотографироваться с артистом.

Фото: ВК-аккаунт Григория Лепса by неизвестен is licensed under public doman Певец Григорий Лепс

Григорий Лепс снова отличился своим особым отношением к зрителям. Певец делал снимки на сцене с детьми, однако почему-то не захотел фотографироваться с подростком.

"Ты уже не маленький", — объяснил Лепс молодому человеку.

Юноша не унимался и просил сделать с ним фото "по-братски". Когда подросток попытался сделать селфи с народным артистом России, тот его грубо вытолкал со сцены.

Точно неизвестно, когда и где было сделано данное видео, однако интернет-пользователи пристыдили Лепса за такое поведение.

Ранее певца Niletto отчитали за высокомерное поведение с фанатами. Артист не захотел делать фото с поклонниками.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).



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