Блогер Николай Сердюков порадовал свою супругу, телеведущую Ксению Бородину, роскошным подарком — сумкой в форме сердца, которая стоит полмиллиона рублей. Ксения поделилась этой приятной новостью со своими подписчиками в личном блоге, показав, как аксессуар ждал её в гостиничном номере после похода по магазинам.
"Я тебя люблю", — написала она, выразив благодарность мужу за такой щедрый жест.
Интересно, что этот подарок стал ответом на недавние обвинения Николая в том, что он живёт за счёт жены. Несмотря на то что Ксения не раз защищала своего мужа от критики и утверждала, что это не так, негативные комментарии продолжают появляться. Тем не менее пара по-прежнему поддерживает друг друга, и приятные сюрпризы только укрепляют их отношения.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.