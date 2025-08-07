Сердце для любимой: Николай Сердюков преподнёс Бородиной царский подарок за полмиллиона

Николай Сердюков подарил Ксении Бородиной сумку за полмиллиона рублей

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Николай Сердюков порадовал свою супругу, телеведущую Ксению Бородину, роскошным подарком — сумкой в форме сердца, которая стоит полмиллиона рублей. Ксения поделилась этой приятной новостью со своими подписчиками в личном блоге, показав, как аксессуар ждал её в гостиничном номере после похода по магазинам.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ксения Бородина

"Я тебя люблю", — написала она, выразив благодарность мужу за такой щедрый жест.

Интересно, что этот подарок стал ответом на недавние обвинения Николая в том, что он живёт за счёт жены. Несмотря на то что Ксения не раз защищала своего мужа от критики и утверждала, что это не так, негативные комментарии продолжают появляться. Тем не менее пара по-прежнему поддерживает друг друга, и приятные сюрпризы только укрепляют их отношения.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.