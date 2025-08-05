Шокирующая трагедия: что стало причиной смерти комментатора фигурного катания Александра Гришина?

Что стало причиной смерти 47-летнего комментатора фигурного катания Александра Гришина?
Выяснилось, что 47-летний Александр Гришин пытался перейти железнодорожные пути в запрещённом месте и попал под поезд.
"СтарХит" пишет, что Александр скончался ранним утром 5 августа возле платформы Битца. Его сбило проезжающее транспортное средство железнодорожного транспорта. Из-за мощного ливня он не заметил приближающийся состав. Найдено тело было лишь спустя несколько часов.
Вдова комментатора Анастасия находятся в состоянии шока от произошедшей трагедии. Она назвала причину гибели мужа роковым стечением обстоятельств,
Женщина попросила представителей прессы оставить её в покое.
"Это лучший человек, который был и будет в моей жизни. Бесконечно люблю тебя! И мы обязательно с тобой будем вместе, но уже на небесах, родной мой", — выразила свою скорбь Анастасия.
Тренер Татьяна Тарасова выразила соболезнования родным и близким погибшего. Она отметила, что Александр недавно женился, и у него родился сын.
Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975). В 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.