Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
13 лет Curiosity на Марсе: как инженеры поддерживают работу марсохода
Как правильно худеть: советы по тренировкам и питанию от эксперта
Погребняк оценила новый образ Бурака Озчивита без бороды
Эксперты объяснили, как утилизировать автомобильный аккумулятор
Хранение урожая: советы по выбору продуктов для погреба
Сахалин вошёл в топ морских регионов России по числу бронирований летом 2025 года — аналитики Авито
Экспресс-уход: что делать, если нет сил и времени на бьюти-рутину
Сикк принимал личное участие в массовом расстреле эстонцев, отказавшихся служить в гитлеровской армии... — писала газета Правда 6 августа 1972 года
В Дмитрове построят цех по производству кормов для аквакультуры к 2027 году

Шокирующая трагедия: что стало причиной смерти комментатора фигурного катания Александра Гришина?

Выяснились подробности гибели спортивного комментатора Александра Гришина
1:16
Шоу-бизнес

Что стало причиной смерти 47-летнего комментатора фигурного катания Александра Гришина?

Тренер Татьяна Тарасова и комментатор Александр Гришин
Фото: ВК-аккаунт Татьяны Тарасовой by неизвестен is licensed under public doman
Тренер Татьяна Тарасова и комментатор Александр Гришин

Выяснилось, что 47-летний Александр Гришин пытался перейти железнодорожные пути в запрещённом месте и попал под поезд.

"СтарХит" пишет, что Александр скончался ранним утром 5 августа возле платформы Битца. Его сбило проезжающее транспортное средство железнодорожного транспорта. Из-за мощного ливня он не заметил приближающийся состав. Найдено тело было лишь спустя несколько часов.

Вдова комментатора Анастасия находятся в состоянии шока от произошедшей трагедии. Она назвала причину гибели мужа роковым стечением обстоятельств,

Женщина попросила представителей прессы оставить её в покое.

"Это лучший человек, который был и будет в моей жизни. Бесконечно люблю тебя! И мы обязательно с тобой будем вместе, но уже на небесах, родной мой", — выразила свою скорбь Анастасия.

Тренер Татьяна Тарасова выразила соболезнования родным и близким погибшего. Она отметила, что Александр недавно женился, и у него родился сын.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975). В 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование
Домашние животные
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Популярное
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей

Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.

Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Последние материалы
Экспресс-уход: что делать, если нет сил и времени на бьюти-рутину
Сикк принимал личное участие в массовом расстреле эстонцев, отказавшихся служить в гитлеровской армии... — писала газета Правда 6 августа 1972 года
В Дмитрове построят цех по производству кормов для аквакультуры к 2027 году
Домохозяйки указали скрытые источники пыли в квартире: ванная, техника, вентиляция
Ранний подъем снижает риск депрессии и преждевременной смерти — данные университетов Суррея и Чикаго
Как сделать картофельное пюре воздушным и ароматным — подборка рецептов от шефов
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Сбор денег в школах законен только по решению родителей — адвокат Князев
Эксперты назвали пять водительских ошибок, сокращающих срок службы мотора
Эксперты дали 7 советов по поведению в Испании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.