Звёздные горизонты: куда летят отдыхать российские знаменитости

Журналистка Ксения Собчак провела анализ туристических предпочтений российских знаменитостей.
Сама Ксения Собчак отдохнула в Форте-деи-Марми. Там же провёл время и уехавший из РФ актёр Андрей Бурковский.
"Старые добрые Мальдивы выбрали Елена Летучая и Диана Манасир вместе со своей матерью Ольгой. Юлия Пересильд с детьми посетили Крит и Рим, Павел Табаков и Ксения Ермоленко — Египет", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Есть и те, кто предпочитает отдыхать на Родине. Светлана Бондарчук высоко оценила отдых в Ессентуках, а Юлия Барановская с детьми попала в эпицентр землетрясения на Камчатке.
Журналистка посоветовала россиянам ориентироваться на звёздные локации при выборе места проведения своего отпуска. Она напомнила, что остаётся ещё целый месяц впереди.
Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.
Мальди́вы — Мальди́вская Респу́блика, — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.
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