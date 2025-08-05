Настя Ивлеева устроила гендер-пати в окружении бурёнок — что скрывается за необычным праздником?

Блогер Настя Ивлеева устроила своеобразный праздник с целью узнать пол "малыша".
Настя Ивлеева, которая трудится сейчас на ферме с мужем Филиппом Бегаком, не удержалась и организовала необычную вечеринку. Терерь она стрижёт овец, сажает картофель и принимает роды у бурёнок.
Она устроила гендер-пати для местной беременной коровы.
"Я всем рада. Бык, тёлки — все сюда. На базу!" — прокомментировала Настя свою дружбу с крупный рогатым скотом.
Знатоки брендов обратили внимание на то, что Ивлеева убирала навоз в коровнике в платье за 100 тысяч рублей.
Ранее Настя Ивлеева атаковала Филиппа Киркорова, вооружённая тележкой с навозом.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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