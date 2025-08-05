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Секретный торг от Сталлоне: звезда Спасателей Малибу раскрыла, что ей предлагал голливудский актёр

Памела Андерсон обвиняет Сталлоне в непристойном предложении: что произошло?
1:25
Шоу-бизнес » Зарубежный

Памела Андерсон заявила, что Сильвестр Сталлоне делал ей непристойное предложение.

Памела Андерсон
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Памела Андерсон

По словам 58-летней актрисы, 79-летний актёр предлагал купить ей автомобиль Porsche и квартиру в обмен на статус "девушки номер один".

Представитель Сталлоне немедленно опроверг эту информацию. Адвокат актёра заявил: "Утверждение Памелы Андерсон, приписываемое моему клиенту, является ложным и сфабрикованным. Мистер Сталлоне подтверждает, что никогда не говорил ничего подобного".

Инцидент стал темой эфира шоу Watch What Happens Live! с Энди Коэном, куда Андерсон пришла с Лиамом Нисоном для продвижения фильма "Голый пистолет". На вопрос Коэна о реакции на слова Сталлоне актриса ответила: "Ну и как я могла бы такое придумать? Это было довольно специфично".

Ведущий пошутил, заставила бы её другая машина рассмотреть предложение. "Нет! Может быть, Shelby Cobra… Нет, нет!" — рассмеялась Андерсон. Позже Коэн спросил, предлагал ли Нисон ей Porsche. "Пока нет", — кокетливо ответила она.

Отметим, что в СМИ появились сообщения о романе Андерсон и Нисона: пару неоднократно видели вместе на мероприятиях, где они обменивались нежными жестами.

Уточнения

Паме́ла Дени́з А́ндерсон (англ. Pamela Denise Anderson; род. 1 июля 1967, Ледисмит, Британская Колумбия) — американская актриса и фотомодель канадского происхождения. 

Сильве́стр Гарде́нцио Сталло́не (англ. Sylvester Gardenzio Stallone /stəˈln/; итал. [ɡarˈdɛntsjo stalˈloːne]; род. 6 июля 1946, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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