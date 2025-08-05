Марина Зудина о своих отношениях с Табаковым: мне ничего от него не надо было

Марина Зудина рассказала о начале отношений с женатым Олегом Табаковым

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Марина Зудина раскрыла подробности начала отношений с Олегом Табаковым. Роман между актрисой и её педагогом начался в 1985 году, когда Табаков был женат. Поженились они спустя 10 лет.

Фото: Government of Moscow Press centre by mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Олег Табаков

Зудина в интервью программе "Театральная среда" (пресс-центр mk.ru) призналась, что изначально не планировала создавать семью с режиссёром. Чувства возникли позже, и её не смущали ни 30-летняя разница в возрасте, ни его семейное положение.

"Наверное, первое время меня это не смущало. Бывает такое, когда не владеешь собой. Ну и плюс я понимала, что мне ничего от него не надо", — сказала актриса.

Она добавила, что спустя 10 лет думала: "вот бы мне наконец влюбиться, чтобы перебило, и нормально жить. На тот момент у меня не было потребности в создании семьи".

Зудина также рассказала об особой договорённости в их браке. По её словам, Табаков никогда не требовал верности и поощрял её личную жизнь.

"Он мне всегда говорил: "Устраивай свою жизнь". Уверена, если бы я влюбилась в другого, мы бы с Олегом Павловичем сохранили хорошие отношения", — подчеркнула актриса.

У пары родилось двое детей. Олег Табаков скончался в 2018 году.

Уточнения

Оле́г Па́влович Табако́в (17 августа 1935, Саратов, СССР — 12 марта 2018, Москва, Россия) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, педагог.



Мари́на Вячесла́вовна Зу́дина (род. 3 сентября 1965, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (2006).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.