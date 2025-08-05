Ида Галич делится секретами похудения: как избавиться от 10 килограммов после родов?

Ида Галич рассказала, сколько килограммов ей нужно скинуть после родов

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич после родов решила начать марафон на пути к своему идеальному весу.

Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен is licensed under public doman Блогер Ида Галич

Ида Галич снова начала считать шаги, чтобы вернуть себе былую форму.

"На роды я приехала 72, это очень хороший для меня беременный вес, напомню, что в прошлый раз я была плюс 28. Сегодня утром я 65. Мой идеальный вес 55", — написала Ида в своём Telegram-канале.

Она высчитала, что ей нужно избавиться от 10 килограммов лишнего веса. Блогер призналась, что после роддома позволила себе кушать всё, что хочется.

"Живот, кстати, уходит! До плоскача и рельефа ещё, как до луны. Но в этот раз свое тело я не тороплю", — объяснила звезда Интернета.

Ранее сообщалось, что Ида Галич перенесла операцию во время родов из-за миомы.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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