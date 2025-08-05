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Непредвиденные обстоятельства: почему солист Касты Хамиль не возвращается в Россию?

Солист Касты Хамиль признался, почему боится возвращаться в Россию
1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Солист группы "Каста" Хамиль (Андрей Пасечный) в интервью YouTube-каналу "Говорящие головы" сделал откровенное признание.

Группа Каста
Фото: commons.wikimedia.org by Екатерина Мозина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Группа Каста

Музыкант, покинувший Россию после февраля 2022 года, заявил, что скучает по стране, людям и особенно по родителям.

"Да, по людям. У меня ещё родители там живут и друзья. Мы не виделись очень давно, потому что у родителей возраст большой. Им тяжело прилететь, но сейчас думаем, пусть они до Португалии и не долетят, но пересечёмся где-нибудь", — сказал музыкант.

Пасечный отметил, что теоретически может приехать в Россию, но не станет этого делать из-за отсутствия "острой задачи" и страха "непредвиденных обстоятельств". Он опасается, что это помешает последующему выезду из страны: "Это связано с каким-то неожиданным косяком — что что-то может выскочить…".

Пасечный сотрудничает с "Кастой" с 1999 года. Группа уехала из России после 24 февраля 2022 года и выступает за рубежом.

Уточнения

«Ка́ста» — российская рэп-группа из Ростова-на-Дону, образованная 20 ноября 1999 года из трёх участников группы «Психолирик»: Влади, Шыма и Хамиля.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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