Регина Тодоренко объяснила, какие люди её сильно раздражают

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, какие люди выводят её из себя.
Трудоголик Регина Тодоренко раскритиковала людей, которые никуда не спешат.
"Как же меня … (замучили) ленивые медлительные бесстрастные люди. Одним словом — бездельники", — выразила своё негодование звезда ТВ.
Знаменитость признала, что все люди работают на разных скоростях, однако она не в силах терпеть ситуации, когда тратят время впустую.
Сейчас Регина Тодоренко ждёт третьего ребёнка. Она мечтает о дочке, однако, снова вынашивает сына.
Ранее Тодоренко пожаловалась на грубое общение врача в детской поликлинике.
Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер. Наиболее известна как одна из ведущих телепередачи «Орёл и решка» на телеканалах «Интер» и «Пятница!».
