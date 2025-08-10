Регина Тодоренко объяснила, какие люди её сильно раздражают

Регина Тодоренко отчитала лентяев, которые тратят время впустую

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, какие люди выводят её из себя.

Трудоголик Регина Тодоренко раскритиковала людей, которые никуда не спешат.

"Как же меня … (замучили) ленивые медлительные бесстрастные люди. Одним словом — бездельники", — выразила своё негодование звезда ТВ.

Знаменитость признала, что все люди работают на разных скоростях, однако она не в силах терпеть ситуации, когда тратят время впустую.

Сейчас Регина Тодоренко ждёт третьего ребёнка. Она мечтает о дочке, однако, снова вынашивает сына.

Ранее Тодоренко пожаловалась на грубое общение врача в детской поликлинике.

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер. Наиболее известна как одна из ведущих телепередачи «Орёл и решка» на телеканалах «Интер» и «Пятница!».



