Дибров топит горе пивом? Телеведущий закатил щедрую вечеринку в пабе после ухода жены к миллионеру

Дмитрий Дибров угощал пивом посетителей московского паба на фоне новостей о разводе

Дмитрий Дибров устроил необычную акцию в московском пабе Iggy Pub (Калашный переулок). По данным Telegram-канала "Трапезник", телеведущий угощал всех желающих бесплатным пивом.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дмитрий Дибров

На опубликованных фотографиях Дибров сидит у барной стойки. Рядом с ним стоят более шести бокалов пива и несколько стопок с настойками.

"Кадры прислал подписчик, которому тоже перепало", — пояснили в канале.

Этот эпизод привлёк повышенное внимание в соцсетях на фоне недавних громких новостей о личной жизни ведущего. 29 июля СМИ сообщили о его разводе с женой Полиной после 16 лет брака.

Позднее появилась информация, что супруга Диброва ушла к бизнесмену Роману Товстику, мужу её подруги Елены, в семье которого шестеро детей.

Пользователи активно комментируют контраст между веселой пивной вечеринкой и семейной драмой.

"Видимо, пытается забыться", "Щедрость на фоне личной катастрофы", "Интересно, чей счёт оплачивал?", "После такой новости пиво — единственный друг", — пишут подписчики.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.



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