Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Амурский Главрыбвод готовит выпуск сахалинского осётра после 6-летнего перерыва
Когнитивный резерв: как сохранить ясный ум после 60 лет
Дизайнеры назвали угловые диваны неудачным выбором для небольших комнат
Фитнес-хак за 10 минут для всех: 6 поз для гибкости тела от тренера
Эксперты: страх разлуки заставляет собак постоянно сопровождать владельца
Врачи: тёплая вода натощак улучшает работу пищеварения и суставов
Правительство выделит 10 млрд рублей на льготное автокредитование
Способ жарки яиц с фольгой создаёт суфле с хрустящей корочкой
Стилисты рассказали, какие перчатки будут на пике моды в 2025 году

Звёздный плагиат: Слава намекнула, что Дженнифер Лопес позаимствовала её сценический костюм

Слава делится наблюдением: Дженнифер Лопес повторила её образ
0:57
Шоу-бизнес

Певица Слава поделилась с поклонниками забавным наблюдением, которое вызвало улыбки в Сети. Артистка "уличила" мировую звезду Дженнифер Лопес в плагиате, но сделала это с присущим ей юмором и лёгкостью.

Слава
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слава

Как оказалось, Слава заметила, что Джей Ло выбрала для своего недавнего выступления наряд, который очень напоминает костюм, в котором сама российская исполнительница появлялась на сцене два года назад.

Слава опубликовала в своих социальных сетях коллаж из двух фотографий. На одной из них она запечатлена в эффектном комбинезоне с накидкой, в котором выступала ранее. На второй фотографии — недавний образ Дженнифер Лопес, который, по мнению Славы, имеет явное сходство со стилем её собственного наряда.

"Как-то 2 года назад. Я, конечно, сравнила. Но всё равно приятно", — поделилась Слава.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий "Песня года", "Золотой граммофон" и многих других премий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука и техника
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Стилисты рассказали, какие перчатки будут на пике моды в 2025 году
Медики сообщили: хронический запор может привести к тяжёлым заболеваниям
Гиды по Азии: Пакистан включает в себя шесть объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Как использовать тренды 1980-х в современном интерьере — советы дизайнеров
Отток крови к коже при душе мешает перевариванию пищи —предупреждают врачи
НСА: кубанские фермеры получили первые выплаты после засухи
Магнолии в средней полосе угрожают мучнистая роса и щитовка
Шампиньоны в тушёной капусте добавляют текстуру и аппетитный аромат
Кинокритик заявил, что Нагиев заслуженно получает пять миллионов за день съёмок
Эксперты заявили, что эмоциональное состояние владельца передаётся питомцу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.