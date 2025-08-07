Звёздный плагиат: Слава намекнула, что Дженнифер Лопес позаимствовала её сценический костюм

Слава делится наблюдением: Дженнифер Лопес повторила её образ

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Слава поделилась с поклонниками забавным наблюдением, которое вызвало улыбки в Сети. Артистка "уличила" мировую звезду Дженнифер Лопес в плагиате, но сделала это с присущим ей юмором и лёгкостью.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слава

Как оказалось, Слава заметила, что Джей Ло выбрала для своего недавнего выступления наряд, который очень напоминает костюм, в котором сама российская исполнительница появлялась на сцене два года назад.

Слава опубликовала в своих социальных сетях коллаж из двух фотографий. На одной из них она запечатлена в эффектном комбинезоне с накидкой, в котором выступала ранее. На второй фотографии — недавний образ Дженнифер Лопес, который, по мнению Славы, имеет явное сходство со стилем её собственного наряда.

"Как-то 2 года назад. Я, конечно, сравнила. Но всё равно приятно", — поделилась Слава.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий "Песня года", "Золотой граммофон" и многих других премий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.